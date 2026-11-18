Romeo Vermant souhaite obtenir du temps de jeu et envisage un départ du Club de Bruges. L'attaquant n'est pas titulaire et doit de préférence céder sa place à Nicolò Tresoldi aux yeux de l'entraîneur Ivan Leko.

Roméo Vermant est bien le premier remplaçant en pointe, mais ça ne suffit pas à ses ambitions. Il veut franchir une nouvelle étape dans sa carrière, mais risque pour l'instant de rester bloqué avec les Blauw en Zwart.

La prolongation de contrat joue des tours à Vermant

L'attaquant s'est en réalité placé dans une cage dorée l'année dernière. Il avait prolongé son contrat avec le Club de Bruges jusqu'en 2028. Le club se retrouve en position de force lorsqu'un intérêt se manifeste de la part d'autres équipes.

Le mercato de janvier ne devrait pas changer la situation de Vermant. Malgré son envie de jouer, le Club ne semble pas disposé à lui ouvrir la porte.

Le Club de Bruges se montre souvent inflexible

La direction brugeoise est connue pour sa fermeté lors des négociations. Même face à des offres importantes, elle accepte rarement de revoir ses exigences financières et préfère s'en tenir à sa position initiale.



Pour Vermant, la situation risque de devenir désagréable. Il veut progresser et jouer plus, mais il est lié par un contrat de longue durée. L'attaquant devra faire preuve de patience s'il souhaite construire son avenir ailleurs.