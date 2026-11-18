Sans club depuis son départ de Manchester City, Pep Guardiola continue d’attiser les convoitises. Ces derniers jours, la Fédération saoudienne de football lui a soumis plusieurs offres pour en faire son nouveau sélectionneur. L’ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich les a toutes déclinées.

Quand et où Pep Guardiola retrouvera-t-il un banc, s’il décide de reprendre du service ? La question se pose depuis son départ de Manchester City, où il a passé dix ans à enchaîner les succès. Les 114 chefs d’accusation qui pèsent sur le club jettent aujourd’hui une ombre sur cette décennie.

L’Espagnol lui-même ne semble pas encore savoir de quoi la suite sera faite. Les sollicitations ne manquent toutefois pas, et l’une d’elles a remis son nom dans l’actualité ces derniers jours.

Pep Guardiola dit non à l’Arabie Saoudite

La Fédération saoudienne de football a transmis plusieurs offres à l’ancien entraîneur du FC Barcelone, du Bayern Munich et de Manchester City pour lui proposer de prendre les rênes de sa sélection nationale.

"Nous avons reçu ces derniers jours des offres venues d’Arabie saoudite par l’intermédiaire de tiers. Guardiola refuse catégoriquement d’en examiner une seule", a déclaré son agent, Josep Maria Orobitg, au média saoudien Al-Riyadiya.



La sélection espagnole ou un autre grand club européen pourrait-il le convaincre de reprendre du service ? À 55 ans, le triple vainqueur de la Ligue des Champions a en tout cas écarté la piste saoudienne.