Les candidats à la présidence de la FIFA ont jusqu’à ce mercredi à minuit pour déposer leur dossier. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, entend déloger Gianni Infantino et devra composer avec un nouveau rival. Kozo Tashima, président d’honneur de la Fédération japonaise de football, a officiellement déposé sa candidature.

Philippe Diallo devra composer avec un rival de plus dans la course à la présidence de la FIFA. Candidat à la succession de Gianni Infantino, le président de la Fédération française de football voit entrer en lice Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football (JFA).

Dans un communiqué, la JFA a annoncé avoir officiellement déposé la candidature de Tashima auprès de la FIFA avant la clôture des dépôts, fixée à ce mercredi 18 novembre à minuit.

Quatre prétendants se sont ainsi déclarés face au président sortant. Outre Diallo et Tashima, l'ancien joueur suisse Ramon Vega et l'universitaire camerounais Jean Crépin Soter Nyamis ont également annoncé leur intention de se présenter.

Kozo Tashima fait cavalier seul

La candidature du Japonais complique la tâche de Philippe Diallo, qui espérait faire front commun avec lui face à Gianni Infantino. Mercredi, en conférence de presse, le dirigeant français a affirmé avoir pris contact avec Tashima pour lui proposer d'unir leurs forces.

Tashima n'a pas tenu compte de cette proposition. Le Japonais entend porter sa propre candidature et dit vouloir insuffler à la FIFA le "sens aigu de l'éthique" qu'il associe à son pays.



