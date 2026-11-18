Menée 2-0 par le Danemark, la Norvège a renversé la rencontre (2-3) et décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Nations grâce à un doublé d’Erling Haaland. L’attaquant a ainsi répondu sur le terrain à ceux qui doutaient de sa motivation avant le match.

Après la victoire face au Pays de Galles (3-1), Erling Haaland avait reconnu que la fatigue se faisait sentir. L’attaquant de Manchester City, attendu face à Fulham, Naples et Arsenal à son retour en club, avait qualifié son calendrier d’"absolument impitoyable".

Un analyste voulait laisser Haaland sur le banc

En Norvège, ces propos ont fait réagir Kristoffer Løkberg. Sur NRK, l’analyste a suggéré de laisser Haaland sur le banc face au Danemark. "Un Haaland motivé à moitié n’est pas meilleur qu’un Sørloth qui attend sa chance", a-t-il lancé.

Haaland a répondu sur le terrain. Auteur d’un doublé, il a permis à la Norvège de renverser le Danemark (2-3) et de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Dans l’avion qui le ramenait à Manchester, l’attaquant a réagi sur Snapchat.

"Imaginez si j’avais été encore plus motivé"

"C’était fou. Imaginez si j’avais été encore plus motivé. Quel aurait été le résultat alors ?", a ironisé Haaland à l’adresse de Løkberg.

L’attaquant a ensuite tenu à rappeler son attachement à la sélection. "Je ne devrais pas avoir à le dire, mais certains doutent encore de ma motivation à jouer pour l’équipe nationale. Bien sûr que je suis motivé."





Haaland assure que les critiques ne l’ont pas motivé davantage. Løkberg estime, lui, que ses propos ont fait mouche. "J’ai le sentiment d’avoir touché un point sensible et que Haaland était vraiment remonté", a réagi l’analyste.