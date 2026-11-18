Romelu Lukaku a tourné la page des Diables Rouges. Son retour à Anderlecht est de nouveau évoqué, mais David Steegen apporte une précision à ce sujet.

Romelu Lukaku a décidé de mettre un terme à sa carrière avec les Diables Rouges. Depuis le décès de son père, une épreuve difficile pour lui, Big Rom souhaite consacrer plus de temps à sa famille.

Du côté de Fenerbahçe, la situation de Lukaku est également compliquée. La presse turque et une partie des supporters souhaitent son départ...

Romelu Lukaku pourrait-il revenir à Anderlecht ?

"Lukaku a dit qu'il souhaitait terminer sa carrière à Anderlecht", explique David Steegen dans Het Laatste Nieuws. "Mais sera-ce en tant que joueur, membre de la direction ou dans la formation des jeunes ?".

L'ancien porte-parole des Mauves et proche de Lukaku a son avis sur la question. "Romelu décidera seul. Tout comme il vient de le faire avec les Diables Rouges".

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"Cette décision tombera à un moment donné et, là aussi, il nous surprendra", conclut Steegen. "Comme toujours, Lukaku fera les choses à sa manière".