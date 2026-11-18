Romelu Lukaku a surpris en annonçant sa retraite internationale après la victoire face à l’Italie. Stijn Stijnen pense toutefois que le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges reviendra sur sa décision.

Comme beaucoup, Stijn Stijnen a été surpris par l’annonce de la retraite internationale de Romelu Lukaku. Dans les colonnes de Het Nieuwsblad, l’ancien gardien estime que le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges pourrait revenir sur sa décision dans les semaines ou les mois à venir.

Stijnen pense que l’attaquant a pris sa décision sous le coup de l’émotion. "S’il était monté au jeu pendant une demi-heure et avait marqué, je pense qu’il n’aurait pas été question de départ." À ses yeux, Lukaku en aurait parlé à Mark van Bommel et à la fédération avant le match contre l’Italie s’il avait déjà prévu de quitter la sélection.

Stijnen défend Mark van Bommel

Le directeur sportif et ancien entraîneur du Patro Eisden estime qu’un retour reste possible, à condition de laisser retomber l’émotion. "Il faut laisser décanter les choses. Dans quelques mois, Vincent Mannaert et Mark van Bommel pourront discuter avec Lukaku en privé et voir s’il est prêt à revenir sur sa décision."

Selon Stijnen, le sélectionneur a peut-être sous-estimé la façon dont l’attaquant vivait son rôle de remplaçant. "C’est lui qui a pris la parole pour motiver le groupe avant le match. Il a pris tout le monde dans ses bras. Rien dans son attitude ne laissait penser qu’il prendrait cette décision après la rencontre."

Stijnen voit encore un rôle pour Lukaku à l’Euro

L’ancien gardien estime que les Diables Rouges pourraient de nouveau avoir besoin d’un attaquant de ce profil à l’approche d’un grand tournoi. "Il ne serait pas le premier à revenir", rappelle-t-il.



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Stijnen pense que la fédération et Van Bommel seraient ouverts à cette perspective. "À l’Euro, on a toujours besoin d’un profil comme celui de Lukaku. Même s’il restait sur le banc ou passait à côté de son tournoi, cela n’enlèverait rien à ce qu’il a accompli." En sélection, l’attaquant a inscrit 94 buts.