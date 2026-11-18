En manque d’efficacité offensive, le FC Séville aurait pu compter sur George Ilenikhena cette saison. Selon Estadio Deportivo, le club andalou était tout près d’accueillir en prêt l’ancien attaquant de l’Antwerp l’été dernier, avant qu’Al-Ittihad n’exige un transfert définitif. Alors que Robbie Ure et Lucas Stassin peinent à convaincre, Séville cherche à nouveau un avant-centre.

Le FC Séville avait trouvé un accord avec toutes les parties pour accueillir George Ilenikhena, ancien joueur de l'Antwerp, en prêt l'été dernier. Le jeune attaquant d'Al-Ittihad cherchait à retrouver du temps de jeu et le directeur sportif sévillan, José Ignacio Navarro, pensait avoir bouclé l'opération, selon les révélations du média espagnol Estadio Deportivo.

Al-Ittihad a fait capoter le prêt d'Ilenikhena

Confronté à des difficultés financières, le club saoudien a finalement exigé un transfert définitif. Le montant réclamé dépassait les moyens de Séville, qui a dû renoncer.

Resté à Al-Ittihad, Ilenikhena a retrouvé le chemin des filets. Le Nigérian formé en France et âgé de 20 ans a déjà inscrit huit buts en quinze rencontres cette saison et s'est imposé comme un élément important du club saoudien.

Lucas Stassin peine à convaincre à Séville

À Séville, les deux attaquants recrutés l'été dernier, Robbie Ure, passé par le RSCA Futures, et Lucas Stassin, n'ont inscrit que trois buts à eux deux. Le Belge avait marqué dès ses débuts, mais il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis.



Toujours selon Estadio Deportivo, l'entraîneur Luis García Plaza a déjà réclamé l'arrivée d'un nouvel avant-centre. Le club andalou devra toutefois vendre avant de pouvoir recruter. D'ici là, Stassin doit retrouver le chemin du but pour convaincre son entraîneur et son club.