Invité de l’émission Sur le Grill sur la RTBF, Rik De Mil s’est prêté au jeu des pronostics sur la fin du championnat belge. Interrogé sur l’identité du futur champion, l’entraîneur de La Gantoise a répondu sans hésiter : "Le Club de Bruges."

Derrière le Club de Bruges, Rik De Mil voit l’Union Saint-Gilloise terminer deuxième et Charleroi compléter le podium. L’entraîneur de La Gantoise place sa propre équipe au quatrième rang, devant le Sporting d’Anderlecht.

Nicolò Tresoldi, le favori de De Mil pour le Soulier d’or

Invité de Sur le Grill sur la RTBF, De Mil a également livré son pronostic pour le Soulier d’or. "Nicolò Tresoldi", a-t-il répondu sans hésiter. Le Gantois s’est montré moins catégorique au moment de désigner les deux équipes qui, selon lui, descendront.

"Ouf, c’est vraiment très difficile. Je vais dire Courtrai, qui est dernier pour l’instant, même si l’équipe est en pleine progression. Et La Louvière."

De Mil croit aux chances des Diables Rouges à l’Euro 2028

Sur la scène européenne, De Mil voit le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions. Interrogé sur la possibilité de voir les Diables Rouges gagner l’Euro 2028, il a pris le temps de réfléchir avant de répondre par l’affirmative.



À la question du meilleur joueur qu’il ait entraîné, sa réponse a fusé. "Hans Vanaken !" De Mil estime par ailleurs qu’un éventuel départ au PSV serait un bon choix pour Kevin De Bruyne.