Toujours en revalidation après sa rupture du ligament croisé à la Coupe du monde 2026, Amadou Onana a prolongé son contrat à Aston Villa. "Il reste un pion important de l’équipe d’Unai Emery", souligne le club de Birmingham dans son communiqué, réaffirmant ainsi sa confiance envers le Diable Rouge.

Victime d’une rupture du ligament croisé lors de la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges, Amadou Onana n’a pas encore repris l’entraînement avec Aston Villa.

La blessure est survenue alors que le milieu défensif de 25 ans approchait de la fin de son contrat. Les Villans lui ont renouvelé leur confiance et entendent lui laisser le temps de retrouver son meilleur niveau.

Amadou Onana prolonge à Aston Villa

Le club de Premier League a annoncé ce mercredi, dans un communiqué, la prolongation du contrat du Diable Rouge.

Arrivé d’Everton en 2024, Onana "a depuis joué un rôle important dans la plupart des soirées européennes les plus mémorables du club", souligne Aston Villa. Toujours en revalidation après sa blessure au genou, le Belge "reste un pion important de l’équipe d’Unai Emery", ajoute le club de Birmingham.

Voilà désormais le Diable Rouge lié jusqu'en 2031. Cette prolongation permet à Onana de poursuivre sa revalidation avec davantage de certitudes sur son avenir.



