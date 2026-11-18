Toujours blessé, Amadou Onana prolonge !
Toujours en revalidation après sa rupture du ligament croisé à la Coupe du monde 2026, Amadou Onana a prolongé son contrat à Aston Villa. "Il reste un pion important de l’équipe d’Unai Emery", souligne le club de Birmingham dans son communiqué, réaffirmant ainsi sa confiance envers le Diable Rouge.
Victime d’une rupture du ligament croisé lors de la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges, Amadou Onana n’a pas encore repris l’entraînement avec Aston Villa.
La blessure est survenue alors que le milieu défensif de 25 ans approchait de la fin de son contrat. Les Villans lui ont renouvelé leur confiance et entendent lui laisser le temps de retrouver son meilleur niveau.
Amadou Onana prolonge à Aston Villa
Le club de Premier League a annoncé ce mercredi, dans un communiqué, la prolongation du contrat du Diable Rouge.
Arrivé d’Everton en 2024, Onana "a depuis joué un rôle important dans la plupart des soirées européennes les plus mémorables du club", souligne Aston Villa. Toujours en revalidation après sa blessure au genou, le Belge "reste un pion important de l’équipe d’Unai Emery", ajoute le club de Birmingham.
Voilà désormais le Diable Rouge lié jusqu'en 2031. Cette prolongation permet à Onana de poursuivre sa revalidation avec davantage de certitudes sur son avenir.
🎶 Ama, Amadou, Ama, Amadou 🎶 Aston Villa is delighted to announce that Amadou Onana has signed a new contract with the club. The midfielder joined Villa from Everton in 2024 and has since played a key role in many of the club’s most memorable European nights. The Belgium international has made more than 70 appearances in claret and blue, scoring seven goals and establishing himself as an influential presence in the heart of midfield. Currently recovering well from knee surgery, Onana remains an important part of Unai Emery’s squad as the club continues to compete at the highest level both domestically and in Europe.— Aston Villa (@AstonVilla) November 18, 2026
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