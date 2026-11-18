Oh Hyeon-gyu pourrait bientôt décrocher un nouveau transfert. L'attaquant sud-coréen, qui évoluait encore au KRC Genk il y a quelques mois, intéresserait Tottenham Hotspur. Le club anglais envisagerait de passer à l'action durant le mercato hivernal, mais son prix s'annonce élevé.

Oh a quitté le Racing Genk en février 2026 pour rejoindre Besiktas. Le grand club turc avait alors payé 14 millions d'euros pour l'attaquant sud-coréen, qui a évolué pendant un an et demi à Genk et a totalisé 22 buts et six assists en 73 matches. Son prochain transfert pourrait déjà se préparer.

Tottenham suit l'ancien attaquant de Genk

Selon le journal turc Türkiye Gazetesi, Tottenham a inscrit l'ex-Genkois de 25 ans sur sa liste de cibles. Une première approche lors du mercato hivernal n'est pas exclue.

Besiktas n'a toutefois pas l'intention de laisser partir son attaquant si facilement. Oh est encore sous contrat jusqu'à l'été 2029. Selon les informations turques, le club ne serait disposé à envisager une vente qu'à partir d'une offre d'au moins 30 millions d'euros.

Plus du double de son indemnité de transfert

Oh n'est pourtant actuellement même pas titulaire indiscutable à Besiktas. Le Sud-Coréen doit souvent se contenter d'un rôle de remplaçant derrière Dusan Vlahovic. Il a néanmoins déjà inscrit quatre buts et délivré trois assists en dix-neuf rencontres officielles cette saison.



Pour Besiktas, un transfert à 30 millions d'euros représenterait une opération particulièrement lucrative. Les Turcs pourraient ainsi récupérer plus du double de leur investissement initial en moins d'un an. Pour l'ancien attaquant de Genk aussi, un passage en Premier League constituerait une nouvelle étape. Pour l'heure, il ne s'agit toutefois que d'un intérêt et aucune offre officielle n'est encore connue.