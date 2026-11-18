Danny Buijs a pris une décision étonnante concernant son avenir. L'ancien entraîneur du KV Malines a annoncé qu'il quitterait le Fortuna Sittard à l'issue de cette saison. Le club néerlandais souhaitait pourtant poursuivre avec lui. Buijs a toutefois lui-même décidé qu'il était temps de relever un nouveau défi.

Le Fortuna Sittard a officialisé la nouvelle mercredi. Le Néerlandais de 44 ans arrive au terme de son contrat et ne le prolongera pas. C'est une décision surprenante, car Buijs a obtenu de bons résultats depuis son arrivée en 2023. Sous sa direction, le Fortuna a terminé dixième, puis deux fois onzième. Cette saison, le club occupe même provisoirement la septième place d'Eredivisie.

Le Fortuna Sittard voulait conserver Buijs

Le directeur technique Joris Mathijsen a confirmé que le club avait eu plusieurs discussions avec Buijs au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Le Fortuna souhaitait volontiers poursuivre la collaboration, mais a finalement appris que l'entraîneur avait d'autres projets. Mathijsen souligne que le club respecte sa décision et veut désormais se concentrer pleinement sur la suite de la saison.

Buijs a lui aussi réagi à son départ annoncé. "J'ai pris cette décision après mûre réflexion", a-t-il déclaré via les canaux officiels du Fortuna. Bien qu'il se sente toujours bien au sein du club, il estime qu'après quatre saisons, le bon moment est venu de franchir une nouvelle étape dans sa carrière d'entraîneur.

Un nouveau défi après une période difficile au KV Malines

Pour les supporters belges, Buijs n'est pas un inconnu. En 2022, il a entraîné le KV Malines pendant quelques mois, mais cette aventure s'était terminée prématurément. Le Néerlandais est ensuite parvenu au Fortuna Sittard à reconstruire un projet sur la durée.



Sa future destination reste pour l'instant inconnue. Buijs n'a pas encore annoncé de nouvel employeur et restera au Fortuna jusqu'à la fin de la saison.