À quoi aurait ressemblé la carrière de Mehdi Carcela sans le coup de pied au visage reçu des oeuvres de Chris Mavinga en 2011, lors de Genk-Standard ? Un ancien international marocain, Fayçal Fajr, est revenu sur les séquelles laissées par ce geste sur l'ex-Rouche.

Quand Chris Mavinga heurte violemment Mehdi Carcela d'un coup de pied au visage en 2011 lors du match décisif entre le KRC Genk et le Standard de Liège, l'ailier belgo-marocain est alors au sommet de son art. Il reste sur une saison à 53 matchs, 14 buts et 11 passes décisives, et tout le monde s'accorde à dire qu'il est promis aux sommets du football mondial.

Mais tout basculera ce 17 mai 2011 : en voulant dégager le ballon, Mavinga frappe son vis-à-vis au visage. Les images de Carcela inconscient et de ses équipiers en pleurs sont encore dans toutes les têtes. Le Rouche sort, le Standard concède le match nul et n'est pas sacré champion de Belgique.

Mehdi Carcela a subi de graves séquelles

"Il faut se rappeler qu'il sort d'une saison énorme au Standard de Liège, que le Real Madrid est sur lui car Zidane, qui entraînait alors la Castilla, l'aimait beaucoup", raconte Faycal Fajr, ex-international marocain (52 caps). "Finalement, il a choisi de signer à l'Anji Makhatchkala pour l'argent".

Un choix indissociable du choc subi contre Genk et de ses séquelles. "Il m'a dit qu'à l'époque, quand il est revenu, il jouait en voyant de son oeil à 30%", révèle Fajr, qui a cotoyé Mehdi Carcela au FC Grenade, où l'ex-Rouche a signé en 2016.







Surtout, Carcela a également subi de graves séquelles neurologiques, avec des pertes de mémoire immédiates inquiétantes. Fayçal Fajr se rappelle ainsi d'un épisode un mois après l'incident, lors d'un Maroc-Algérie. Mehdi Carcela n'avait évidemment pas joué, étant encore en revalidation après sa fracture du crâne.

Mais à la mi-temps, le joueur du Standard avait eu un comportement étrange : il avait pris un maillot du Maroc et avait fait le tour du stade. "Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m'a dit qu'il n'en avait aucune idée, qu'il n'en avait plus aucun souvenir", explique Fajr. "Il m'a même dit qu'il avait oublié comment il jouait et avait dû regarder des vidéos sur YouTube pour s'en rappeler".

Rien d'étonnant, donc, à la lumière de ce genre de révélations, que la carrière de Mehdi Carcela ait été stoppée dans son élan suite à ce dramatique accident. Qui, quelques semaines après le décès de Jesus de Miguel et alors qu'un jeune joueur argentin vient également de succomber à un traumatisme crânien, font froid dans le dos...