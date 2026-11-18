Champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2012 avec l'Espagne, Juan Mata raccroche à 38 ans. Le milieu offensif a également remporté la Ligue des champions avec Chelsea en 2012 et évoluait en Australie depuis quelques saisons.

"Parfois, aimer, c'est laisser partir. Merci, le football." C'est par ces mots, publiés sur Instagram, que Juan Mata a annoncé la fin de sa carrière de joueur professionnel.

International espagnol à 41 reprises (10 buts), le milieu offensif a remporté la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012 avec la Roja. Il avait notamment inscrit le dernier but de la finale de l'Euro face à l'Italie.

Formé au Real Oviedo puis au Real Madrid, Mata a également connu ses plus belles années en club à Chelsea. Il a remporté la Ligue des champions avec les Blues en 2012, puis la Ligue Europa la saison suivante.

Juan Mata raccroche à 38 ans

Parti à Manchester United, l'Espagnol a ajouté une deuxième Ligue Europa à son palmarès en 2017. Il a ensuite été sacré champion de Turquie avec Galatasaray avant de rejoindre le Vissel Kobe, l'ancien club d'Andrés Iniesta au Japon.

Après une période sans club, Mata a rebondi en Australie en 2024, aux Western Sydney Wanderers. Il évoluait depuis septembre dernier au Melbourne Victory, où il boucle sa carrière à 38 ans, après plus de 700 matchs professionnels.



