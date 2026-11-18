David Hubert connaît un franc succès à la tête de l'Union Saint-Gilloise, et cela ne passe pas inaperçu à l'étranger. Comme Karel Geraerts par le passé, son nom est désormais cité du côté de l'Allemagne.

En effet, il semblerait que David Hubert intéresse un club de Bundesliga : il s'agirait, selon les informations du quotidien sportif de référence BILD, du FC Cologne, où la position de l'entraîneur René Wagner est de plus en plus fragilisée. Le club n'occupe que la quinzième place du championnat et n'a récolté que neuf points cette saison.

David Hubert sur la liste du FC Cologne ?

Selon BILD, David Hubert fait donc partie des noms qui circulent comme possible successeur de Wagner. Il n'est toutefois pas le seul candidat. Dino Toppmöller, ancien coach du RC Lens passé à ses débuts par Virton, aurait les faveurs de plusieurs membres de la direction, tandis que Christian Eichner et Horst Steffen sont également cités.

Le journal allemand souligne avec insistance les excellents résultats de David Hubert à l'Union. L'USG est en tête du championnat et affiche cette saison une moyenne de 2,64 points par match. L'Union se montre également très performante sur la scène européenne, avec une moyenne de 2,5 points par rencontre en Europa League.

Des semaines décisives pour Cologne

Pour l'instant, Wagner reste cependant bien en poste au FC Cologne. Un déplacement particulièrement difficile au Bayern Munich attend son équipe vendredi. Viendra ensuite une rencontre à domicile face à Elversberg, après laquelle la direction du club souhaite faire le bilan. En cas de résultats décevants, un changement d'entraîneur pourrait être l'option choisie.



Un éventuel départ de Hubert constituerait un sérieux revers pour l'Union, qui lutte pleinement pour le titre. Il n'est toutefois pas encore question d'un transfert concret. Son nom circule actuellement parmi les candidats possibles, mais Dino Toppmöller semble pour l'instant disposer des meilleurs atouts.