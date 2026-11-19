Les supporters du Standard qui l'ont vu jouer n'ont certainement pas oublié Simon Tahamata. Le Néerlandais a porté les couleurs du Matricule 16 de 1980 à 1984 et est l'un des plus grands artistes à avoir joué dans notre championnat. Désormais âgé de 70 ans, il a rechaussé les crampons pour un match de gala avec l'Ajax, et a impressionné tout le monde !

De 1980 à 1984, Simon Tahamata a fait le bonheur du Standard de Liège, remportant deux titres de champion de Belgique et une Coupe de Belgique, et s'imposant comme une véritable légende du club mais aussi du championnat. Le Néerlandais originaire d'Indonésie était réputé pour sa technique hors du commun.

Aux Pays-Bas aussi, Tahamata a marqué les esprits, portant le maillot de l'Ajax (où il a été formé) de 1976 à 1980, puis de Feyenoord de 1984 à 1987. Il a également évolué en équipe nationale néerlandaise à 22 reprises, de 1979 à 1986.

Un Simon Tahamata en grande forme malgré ses 70 ans

Récemment, l'Ajax Amsterdam a organisé un match de gala, auquel a notamment participé le recordman de caps chez les Diables Rouges Jan Vertonghen. Et Simon Tahamata, pourtant désormais septuagénaire, était lui aussi de la partie.

Mieux : malgré son âge, il est apparu particulièrement affûté, capable de belles accélérations et de jolis gestes techniques. Les autres joueurs et les commentateurs n'en revenaient pas. "Il a 70 ans, c'est anormal", rigolait notamment Rafael Van der Vaart sur le banc.

Après sa carrière, Simon Tahamata est revenu au Standard en tant qu'entraîneur des jeunes, de 1996 à 2000. Il est actuellement scout pour le PSSI, un club de D1 indonésienne.



