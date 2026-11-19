Après avoir effectué la première partie de sa rééducation en Argentine, Kevin Mac Allister est de retour au centre d'entraînement de l'Union Saint-Gilloise. Il a pu s'entraîner en salle aux côtés de son coéquipier Mateo Biondić, lui aussi blessé.

Kevin Mac Allister a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou face à Lommel, le 12 septembre dernier. Un véritable coup dur pour l'Union Saint-Gilloise, qui doit se passer de son capitaine depuis plusieurs semaines et devra encore faire sans lui pour de longs mois.

Deux blessures importantes pour l'Union Saint-Gilloise

À cette blessure est ensuite venue s'ajouter celle de Mateo Biondić. L'attaquant allemand a été touché le 22 octobre dernier, lors d'un match d'Europa League face à l'Hapoel Beer-Sheva.

Le buteur souffre d'une déchirure des ligaments de la syndesmose, qui relient le tibia et la fibula (péroné), juste au-dessus de l'articulation de la cheville.

Kevin Mac Allister et Mateo Biondić poursuivent leur rééducation

Les deux joueurs reprennent progressivement l'entraînement, mais il faudra encore patienter plusieurs mois avant de les revoir sur les terrains. Mateo Biondić devrait être le premier à faire son retour.

Les deux joueurs sont apparus tout sourire. Sur les photos et vidéos partagées par le club bruxellois, on peut notamment apercevoir Kevin Mac Allister effectuer des exercices sur un vélo d'appartement ou encore soulever des poids.



