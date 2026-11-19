À 30 ans, Alexis De Sart a déjà connu un beau parcours, mais aussi des moments difficiles. Le milieu de terrain belge, passé notamment par le Standard, Saint-Trond, l'Antwerp, OHL, le RWDM et le RFC Liège, s'est retrouvé une nouvelle fois sans club l'été dernier. Il a même commencé à douter de son avenir de footballeur professionnel.

"J'avais déjà vécu cette situation un an plus tôt, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle se reproduise", raconte ainsi Alexis De Sart à Sudinfo. Il venait pourtant de disputer 25 rencontres avec le RFC Liège, qui avait terminé à la quatrième place de Challenger Pro League. Malgré cela, il n'a pas immédiatement trouvé chaussure à son pied.

Arrêter était une option pour Alexis De Saert

"À la mi-septembre, je me suis ouvertement posé la question de mon avenir. Devais-je, à 29 ans, mettre un terme à ma carrière professionnelle et déjà réfléchir à ma reconversion ? Je ne me voyais plus m'entraîner sans perspective", reconnaît-il. De Sart suivait entre-temps sa formation d'entraîneur et possédait déjà son diplôme UEFA B.

Le milieu de terrain formé au Standard avait pourtant connu de beaux moments. Avec l'Antwerp, il avait remporté la Coupe de Belgique en 2020, tandis qu'il avait vécu la montée en Jupiler Pro League avec le RWDM. Il avait auparavant joué un rôle important à Saint-Trond.

De Sart n'a finalement pas dû arrêter si jeune : il a en effet décidé de se relancer au RAEC Mons, où il a signé un contrat d'une saison, avec une option pour une année supplémentaire. Après ses débuts en Coupe contre Charleroi, il s'était exprimé à notre micro.