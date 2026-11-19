Peu d'entraîneurs ont autant marqué la carrière de Romelu Lukaku qu'Antonio Conte. L'Italien a dirigé le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges à Naples et à l'Inter Milan, chaque fois avec énormément de succès. Mais la première fois qu'ils ont collaboré, le Belge était loin d'être un attaquant complet : il a donc dû effectuer des exercices spécifiques.

Antonio Conte avait fait de Lukaku sa priorité durant l'été 2019 et l'avait fait signer à l'Inter Milan en provenance de Manchester United pour environ 74 millions d'euros. L'attaquant belge s'était alors surtout fait une réputation grâce à sa vitesse et sa puissance, mais selon son entraîneur, il manquait encore quelque chose à son jeu.

Lukaku devait apprendre à jouer dos au but

"Romelu n'avait pas l'habitude de jouer dos au but. Il avait une grande qualité : les contre-attaques", a raconté Antonio Conte dans un entretien accordé à Cronache di Spogliatoio. "Je me souviens qu'au début, il disait souvent : 'Mister, je ne suis pas très bon pour garder le ballon. Je dois être lancé en profondeur vers le but.' Je lui répondais qu'il devait devenir un attaquant complet."

Le coach italien et son staff technique ont donc imaginé des exercices supplémentaires après les entraînements habituels. Paolo Vanoli, entraîneur technique à l'époque et aujourd'hui coach de la Fiorentina, a alors joué un rôle important dans son développement. Lukaku devait pouvoir contrôler et protéger le ballon sous pression.

"Après l'entraînement, nous lui faisions effectuer des exercices supplémentaires. Nous utilisions une machine qui lui envoyait des ballons puissants, tandis que Vanoli fonçait vers lui avec un mannequin d'entraînement. Il devait contrôler le ballon avec Vanoli et ce mannequin dans son dos", a expliqué Conte.

Antonio Conte a tout changé pour Romelu Lukaku

Selon l'entraîneur italien, cette approche peu orthodoxe a porté ses fruits. "C'est ainsi que j'ai fait de Romelu un attaquant complet. Il a de la puissance et de la vitesse. Si vous lui donnez le ballon dans la surface de réparation, il marque à coup sûr".



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Les chiffres soulignent le succès de leur collaboration. Lors de leur première période commune à l'Inter, Romelu Lukaku a inscrit 64 buts en deux saisons. Lorsqu'ils se sont retrouvés à Naples en 2024, ils ont remporté un nouveau titre de champion et le Belge a marqué quatorze fois. La saison suivante avait cependant été plus compliquée en raisons d'une grave blessure qui a tenu Lukaku éloigné des terrains.