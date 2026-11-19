Orel Mangala a révélé au micro de Sudinfo n'avoir encore jamais été en contact avec Mark van Bommel. Le milieu belge, qui évolue désormais du côté de Getafe, a cependant parlé avec Rudi Garcia par le passé.

Depuis le 17 novembre 2024 face à Israël, Orel Mangala n'a plus connu l'équipe nationale. Mais le joueur belge garde espoir de retrouver un jour les Diables Rouges et travaille pour y arriver.

Aucun contact avec Mark van Bommel

Actuellement, il n'est cependant pas encore entré en contact avec le sélectionneur Mark van Bommel : "Avec lui, non pas encore. Par contre, cela avait été le cas avec le précédent sélectionneur."

"Rudi Garcia m’avait appelé quand je m’étais fait les croisés, et j’avais aussi été voir le groupe lors du tout premier rassemblement à l’époque", a-t-il ajouté.

Orel Mangala reste un supporter des Diables Rouges

Est-il difficile pour lui de suivre le groupe des Diables Rouges sans en faire partie ? "Ce n’est pas difficile en soi… Quand la liste sort, on a forcément envie d’en faire partie. Après, quand ce n’est pas le cas, on devient supporter des Diables Rouges, comme quand on était jeune."



"Ceux qui sont repris restent des coéquipiers, et même des amis pour certains d’entre eux, comme Dodi (Lukebakio) et Amadou (Onana)."