L'été dernier, le jeune Alfie Osborne a opté pour Chelsea après avoir fait toutes ses classes à Hearts of Midlothian. Le défenseur central écossais est considéré comme l'un des grands talents de son pays, et plusieurs clubs étaient sur la balle, dont le Club de Bruges.

Il s'en est fallu d'un rien pour que Alfie Osborne (18 ans) fasse cette saison le bonheur du Club NXT en Challenger Pro League - et peut-être, à l'occasion, de l'équipe A - plutôt que de la réserve de Chelsea.

Le capitaine de la réserve de Hearts of Midlothian avait le choix entre plusieurs clubs l'été dernier, affirme la BBC Scotland. Parmi ces clubs, Chelsea donc, mais aussi le Club de Bruges et le FC Barcelone.

Osborne a préféré Chelsea

Osborne s'est entraîné la majorité de la saison passée avec l'équipe A de Heart, et a mené leur équipe réserve vers un titre historique en Youth Cup. Il est également le capitaine de l'équipe d'Écosse U19.

Malgré la concurrence très élevée à Chelsea, qui a transféré 13 joueurs l'été dernier, Alfie Osborne a été convaincu par le club londonien lors de sa visite des infrastructures, et a donc privilégié cette destination, qui lui permet également de ne pas trop s'éloigner de ses proches.



Le Club de Bruges aurait donc pu attirer un talent très prometteur, qui aurait à assez court terme pu entrer en ligne de compte pour l'équipe A. Le simple fait que les Blauw & Zwart se mêlent à ce genre de lutte à trois en dit long sur le statut du Club aujourd'hui.