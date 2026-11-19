Le début de la Coupe du monde U17 approche. Alors que le tournoi commencera officiellement ce jeudi, la Belgique débutera, elle, son aventure ce vendredi à 14h contre le Vietnam. Sven Vermant, le sélectionneur des jeunes Belges, a pris la parole avant cette entrée en lice.

Cette Coupe du monde se déroule au Qatar, un pays auquel les U17 se sont déjà bien adaptés selon Sven Vermant : "L'adaptation au rythme de vie ici s'est bien déroulée. Nous nous entraînons également dans des conditions idéales et tous les joueurs sont toujours en forme. Tout se passe donc comme prévu."

Sven Vermant ne veut pas sous-estimer ses adversaires

La Belgique figure comme favorite pour remporter son groupe composé du Vietnam, du Mali et de la Nouvelle-Zélande. Sven Vermant se veut tout de même prudent : "Ce serait une grave erreur de sous-estimer nos adversaires. Ce sont des pays avec des cultures totalement différentes, et il faudra à chaque fois un temps d'adaptation."

"Bien sûr, nous comptons sur nos propres forces, mais nous respectons chaque adversaire. C'était déjà notre approche lors des qualifications, lorsque nous avons affronté des nations considérées comme plus faibles", a-t-il ajouté selon Het Laatste Nieuws.

Sven Vermant satisfait de l'attitude de ses joueurs

Sven Vermant est content de l'attitude affichée par ses hommes : "Le groupe sait à quel point j'accorde de l'importance à l'attitude et à la discipline. Je suis d'ailleurs très satisfait de leur comportement."



Une chose est certaine : les U17 feront tout pour aller le plus loin possible. Remporter ce premier match contre le Vietnam sera déjà une première étape importante.