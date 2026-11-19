Carlos Forbs s'est imposé ces derniers mois comme l'un des joueurs importants du Club de Bruges. Les bonnes prestations de l'ailier portugais ne passent pas inaperçues à l'étranger. Plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par son profil et pourraient passer à l'action dès le mercato hivernal.

Carlos Forbs a une nouvelle fois impressionné avec le Portugal ce mardi soir. Face au Pays de Galles, il a inscrit le but décisif lors de la victoire des Portugais (2-3). Il s'agissait de son premier but en équipe nationale, lors d'une rencontre où il portait le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo.

Cinq clubs anglais s'intéressent à Carlos Forbs

Selon les informations de TEAMtalk, Aston Villa serait particulièrement intéressé par Carlos Forbs. Mais la concurrence s'annonce importante puisque Newcastle United, Brighton, Everton et Brentford suivraient également le joueur du Club de Bruges. Des représentants de plusieurs clubs de Premier League auraient d'ailleurs assisté à la rencontre entre le Portugal et le Pays de Galles ce mardi.

Cet intérêt des clubs anglais n'a rien de surprenant. Lors de ses dix premières rencontres de championnat avec le Club de Bruges, Carlos Forbs a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives. Sa vitesse, ses qualités de dribble et sa capacité à créer des occasions impressionnent. Le Portugais possède également une expérience en Angleterre, où il a notamment évolué à Wolverhampton.

Un départ dès cet hiver ?

Toujours selon TEAMtalk, les clubs intéressés étudieraient actuellement la possibilité de recruter Carlos Forbs dès le mercato hivernal. Une situation qui pourrait placer le Club de Bruges face à un choix compliqué. Les Blauw en Zwart souhaitent en effet jouer le titre en championnat cette saison et nourrissent également des ambitions sur la scène européenne.



Pour le moment, aucune offre officielle ni négociation concrète n'a été annoncée. Carlos Forbs pourrait toutefois devenir l'un des joueurs à suivre lors du prochain mercato hivernal. Arrivé au Club de Bruges durant l'été 2025, l'international portugais pourrait déjà retrouver la Premier League un an et demi plus tard.