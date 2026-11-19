Daniel Van Buyten a un message pour Vincent Kompany. L'ancien défenseur du Bayern Munich a vu son compatriote et ex-équipier en sélection contraint de rester sur la touche ces dernières semaines en raison de problèmes de santé. Alors que Kompany reprend progressivement ses activités quotidiennes, Van Buyten estime qu'il ne doit surtout pas perdre une chose de vue : sa santé.

L'entraîneur belge s'est effondré en octobre alors qu'il assistait à un entraînement de l'équipe réserve du Bayern. À l'hôpital, le diagnostic est tombé comme un choc : une méningite. Kompany a ensuite dû se reposer pendant plusieurs semaines, mais il est revenu ce lundi à la Säbener Straße pour assister à une séance d'entraînement.

Daniel Van Buyten sait à quel point diriger le Bayern Munich, un club dont il a porté les couleurs à 239 reprises, est particulier. "Avoir l'opportunité de travailler au Bayern en tant que jeune entraîneur est très important", explique-t-il. Mais selon lui, cette chance ne peut pas se faire au détriment de tout le reste.

Van Buyten avertit Vincent Kompany

Van Buyten s'adresse donc directement à son compatriote. "Après quelque chose comme ça, il doit réaliser qu'il faut parfois lever le pied", déclare-t-il à SPORT1. L'ancien Diable Rouge souligne que Kompany "ne doit pas oublier que la santé est la chose la plus importante dans la vie".

Dans le même temps, "Big Dan" comprend à quel point il est difficile pour une personne aussi déterminée que Kompany de lever le pied. "Il va désormais en tirer une expérience", affirme-t-il à propos des dernières semaines.

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"Mais quand on est un leader ou qu'on gagne toujours, c'est difficile. On donne toujours cent pour cent. Cela fait partie de notre tempérament."