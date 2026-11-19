La sortie de GTA 6 suscite une immense attente, y compris chez les sportifs professionnels. De nombreux athlètes de haut niveau attendent le nouveau jeu avec impatience. Mais cet engouement pourrait avoir des conséquences sur leurs performances. Entre les nuits écourtées et le manque de sommeil, certains joueurs pourraient voir leur niveau baisser, que ce soit sur les terrains de football, les parquets de basket ou les circuits.

Ce n'est un secret pour personne, plusieurs sportifs de haut niveau sont de grands amateurs de jeux vidéo. L'attaquant de Liverpool Alexander Isak a d'ailleurs prévenu qu'il serait difficile à joindre à partir du 19 novembre. "Je pense qu'il sera difficile de me contacter à partir du 19. Je serai complètement plongé dans le jeu", a-t-il déclaré avec humour. Le joueur de NFL Tutu Atwell a également prévenu sa mère qu'elle risquait de ne pas avoir de ses nouvelles pendant plusieurs jours.

Le manque de sommeil pourrait faire la différence

Pour les sportifs professionnels, passer de longues heures devant les jeux vidéo peut avoir des conséquences bien plus importantes qu'une simple matinée difficile. Dans les colonnes de The Athletic, la spécialiste du sommeil Anna West explique qu'un manque de repos peut affecter la concentration, les réflexes et la gestion des émotions. Des éléments essentiels dans le sport de haut niveau, où certaines décisions doivent être prises en une fraction de seconde.

"Lorsque nous ne bénéficions pas d'un sommeil de qualité suffisant, les changements au niveau de la vigilance, de l'attention et du temps de réaction sont parmi les premières choses que nous remarquons", a expliqué Anna West. Le manque de sommeil peut également influencer l'humeur des sportifs, qui risquent de devenir plus irritables et de rencontrer davantage de difficultés à gérer le stress. Selon Anna West, une seule mauvaise nuit ne signifie pas automatiquement une mauvaise performance. En revanche, un manque de sommeil répété peut devenir problématique.

Steven Adams prédit carrément une baisse de niveau dans le monde du sport

Le joueur NBA Steven Adams, qui évolue aux Houston Rockets, avait déjà plaisanté sur les conséquences que pourrait avoir la sortie de GTA 6. "Regardez la NFL, regardez tous les championnats et vous verrez à quel point les performances vont chuter en novembre. Cela devrait revenir à la normale en décembre", avait-il lancé avec humour. Il estimait même que les entraîneurs et les recruteurs pourraient temporairement manquer de concentration.



Mais les jeux vidéo ne représentent pas uniquement un danger pour les performances sportives. Andrea Pirlo avait notamment passé une partie de l'après-midi à jouer à la PlayStation avant la finale de la Coupe du monde 2006. Quelques heures plus tard, l'ancien milieu de terrain remportait le titre mondial avec l'Italie. Anna West ne recommande donc pas d'interdire totalement les jeux vidéo aux sportifs, mais plutôt de gérer intelligemment leur temps de jeu. L'essentiel reste de savoir s'arrêter à temps, particulièrement à l'approche d'une rencontre, afin de bénéficier d'un sommeil suffisant. GTA 6 pourrait donc permettre à de nombreux sportifs de se détendre, mais également provoquer quelques nuits particulièrement courtes.