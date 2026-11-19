Paul Van Himst est actuellement à l'hôpital. Ce vendredi, son séjour devrait prendre fin, comme il l'a confié au micro de nos confrères de La DH Les Sports+.

Véritable légende du côté d'Anderlecht et ancien Diable Rouge, Paul Van Himst est un homme qu'on ne présente plus. Alors, lorsque son ami Eddy Merckx a révélé qu'il avait été hospitalisé, l'inquiétude était de mise concernant l'homme de 83 ans.

Paul Van Himst donne de ses nouvelles

"Vendredi, je dois encore passer quelques examens, après quoi j'espère pouvoir rentrer à la maison", a déclaré Paul Van Himst.

L'ancien footballeur a ensuite envoyé un message à toutes les personnes qui s'inquiètent pour lui : "Dites-leur que je vais bien."

Une véritable légende du football belge

Durant sa carrière, Paul Van Himst a porté 566 fois le maillot d'Anderlecht entre 1959 et 1975. Un nombre très impressionnant pour l'ancien joueur, qui a remporté huit championnats de Belgique et quatre Coupes de Belgique durant sa carrière professionnelle.



Paul Van Himst a également porté le maillot des Diables Rouges à 81 reprises. Au total, il a marqué 30 buts avec la Belgique et 309 avec les Mauves.