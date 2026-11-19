Vincent Kompany sera de retour sur le banc du Bayern ce vendredi après près d'un mois d'absence. L'ancien Diable Rouge, qui a souffert d'une inflammation des méninges, est prêt à reprendre l'aventure. Une information révélée par l'agence de presse allemande DPA, qui a rapporté mercredi les propos du CEO du Bayern, Jan-Christian Dreesen, lors d'un événement du journal munichois Abendzeitung.

Le Bayern affrontera Cologne ce vendredi pour le compte de la 10e journée de Bundesliga. Vincent Kompany est attendu ce jeudi matin en conférence de presse pour évoquer ce match.

Des nouvelles rassurantes sur son état de santé

Le CEO du club bavarois, Jan-Christian Dreesen, a révélé que Vincent Kompany a été opéré de l'épaule après avoir fait une crise de convulsions lors de son malaise. Il rassure désormais quant à son état de santé : "Vincent est plutôt de bonne humeur. Je l'ai croisé aujourd'hui."

"L'inflammation des méninges a été soignée. Il a déjà été opéré de l'épaule", a-t-il ajouté. Vincent Kompany pourra donc retrouver ses fonctions dans de bonnes conditions.

Vincent Kompany a disputé sa première séance d'entraînement ce lundi. Il portait une attelle au bras en raison de sa blessure à l'épaule.

Lire aussi… Daniel Van Buyten adresse un beau message à Vincent Kompany après des semaines difficiles›

La dernière fois que Vincent Kompany était sur le banc du Bayern, c'était le 21 octobre dernier, lors du partage des Bavarois contre Arsenal (2-2). Il y a donc près d'un mois.