L'ancien dirigeant de Naples, de l'Inter et de l'AC Milan, Marco Fassone, s'est exprimé sur Kevin De Bruyne au micro de Stile TV. Il a notamment pris la parole sur la différence de rendement du Diable Rouge entre Naples et l'équipe nationale.

Kevin De Bruyne a une nouvelle fois été un joueur clé des Diables Rouges lors de cette trêve internationale de novembre. Il a marqué contre la Turquie et a délivré un assist face à l'Italie. En plus de cela, il s'est montré important dans le jeu de l'équipe nationale.

Un Kevin De Bruyne différent avec les Diables Rouges

"On le voit jouer d'une certaine manière en équipe nationale, où il semble en bonne santé et en pleine possession de ses moyens. À Naples, en revanche, il affiche un tout autre niveau", a déclaré Marco Fassone.

L'ancien dirigeant pense que des problèmes internes à Naples pourraient expliquer la situation : "Lorsque les joueurs présentent des performances aussi différentes entre leur sélection et leur club, il est probable qu'il y ait des problèmes internes, peut-être un malaise ou des incompréhensions avec l'entraîneur ou la direction."

Un rendement insuffisant à Naples ?

Il met en avant le faible rendement du Belge à Naples alors qu'il coûte cher : "Mais un joueur de ce niveau n'apporte pas à Naples ce que le club attend de lui, alors qu'il représente un coût important."

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"Le club est donc certainement en train d'évaluer la situation et prendra les décisions qu'il juge les meilleures", a-t-il conclu à propos du Diable Rouge.