Timmy Simons s'est exprimé pour la première fois depuis sa nomination à la tête du KRC Genk. L'ancien Diable Rouge, qui a signé mardi un contrat jusqu'en 2029, n'a pas caché sa satisfaction au moment d'évoquer ce nouveau défi. "Je suis incroyablement fier que cette opportunité se soit présentée", a-t-il confié selon le Belang van Limburg.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Genk tente d'attirer Timmy Simons. Des discussions avaient déjà eu lieu l'année dernière, mais elles n'avaient pas abouti. "Je n'ai pas dû réfléchir très longtemps. À l'époque, j'étais déçu de ne pas avoir été choisi, mais au final, quand on travaille dur, ce genre d'opportunité finit toujours par se représenter."

Un entraîneur exigeant qui veut construire une machine

Timmy Simons est conscient que quitter Louvain en plein milieu de saison est un choix fort : "J'y ai passé des moments fantastiques et j'ai pu collaborer avec tout le monde au sein d'un club bien organisé et structuré. C'est évidemment difficile de partir en cours de saison, mais ce sont des décisions qu'il faut parfois prendre."

À Genk, il souhaite mettre ses principes de jeu en place le plus rapidement possible. "Dès la première seconde, il faut essayer de maintenir l'intensité et d'inculquer certains principes de base : le pressing, le contre-pressing et la réaction dans la seconde. Chaque contrôle, chaque passe, donner le ballon sur le bon pied : tout est important."



Le nouvel entraîneur veut voir ses joueurs progresser chaque semaine : "Si vous parvenez à faire cela semaine après semaine, vous verrez que vous êtes en train de construire une machine."

"J'aime bien être dans la peau du chasseur"

Timmy Simons ne compte pas faire de cadeaux à ses joueurs : "Je suis un entraîneur exigeant. Envers moi-même, mon staff et mes joueurs. Avec moi, ils doivent montrer dès le lundi et le mardi qu'ils ont envie de jouer le week-end. Chaque entraînement doit être de qualité."



Le retard au classement ne l'effraie pas, même s'il reste réaliste quant à la tâche qui l'attend. "Nous devons être réalistes, nous avons plusieurs points de retard. Mais j'aime bien être dans la peau du chasseur. Les points qui nous manquent actuellement, nous allons essayer d'aller les chercher."



La qualification européenne reste le principal objectif du KRC Genk, mais Timmy Simons sait qu'il faudra avancer étape par étape. "Nous visons évidemment le plus haut possible. Le football européen est extrêmement important pour Genk, mais il faudra y aller étape par étape."