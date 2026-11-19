Un possible transfert de Kevin De Bruyne au PSV Eindhoven continue de faire parler. Le club néerlandais souhaite attirer le Diable Rouge lors du mercato hivernal et aurait déjà formulé une première offre. Naples ne semble toutefois pas disposé à laisser partir le milieu de terrain belge aussi facilement.

Le PSV Eindhoven aurait formulé une première offre de deux millions d'euros pour Kevin De Bruyne. Une proposition refusée par Naples, qui souhaite récupérer un montant nettement plus important pour le milieu belge de 35 ans, arrivé en provenance de Manchester City à l'été 2025.

Naples réclame au moins sept millions d'euros

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Naples souhaite récupérer son investissement réalisé lors de l'arrivée de Kevin De Bruyne. Le club italien réclamerait ainsi environ sept millions d'euros pour accepter de laisser partir le Diable Rouge cet hiver.

Bien que Kevin De Bruyne ait rejoint Naples gratuitement, son arrivée s'était accompagnée d'une importante prime à la signature et d'un salaire conséquent. Les dirigeants italiens ne souhaitent donc pas le laisser partir à n'importe quel prix. Pour le moment, cinq millions d'euros séparent la première offre du PSV Eindhoven des exigences de Naples.

Un transfert qui pourrait faire économiser plusieurs millions à Naples

Un départ cet hiver pourrait toutefois représenter une opération financière intéressante pour Naples. Selon La Gazzetta dello Sport, le club italien pourrait économiser environ cinq millions d'euros bruts sur les salaires restants de Kevin De Bruyne. À cela pourrait également s'ajouter une économie de 2,5 millions d'euros correspondant à une dernière tranche de sa prime à la signature que Naples pourrait ne plus devoir verser.

Lire aussi… "Il y a peut-être un malaise" : un ancien dirigeant de Naples s'interroge sur la situation de Kevin De Bruyne›

De son côté, Kevin De Bruyne serait ouvert à un transfert vers le PSV Eindhoven, notamment parce qu'il pourrait ainsi se rapprocher de sa famille installée en Belgique. Le club néerlandais doit toutefois encore convaincre Naples. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment et rien n'indique que le PSV Eindhoven augmentera sa première offre. Les prochaines semaines devraient permettre d'y voir plus clair concernant l'avenir du Diable Rouge.