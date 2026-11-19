La Fédération belge de football a pris position dans la course à la présidence de la FIFA. L'URBSFA a officiellement annoncé son soutien à Philippe Diallo, qui souhaite succéder à Gianni Infantino. Une décision qui confirme les critiques déjà exprimées par la Fédération belge à l'égard de la gouvernance de l'instance mondiale.

La Belgique avait déjà exprimé ses critiques à l'égard de Gianni Infantino, mais affiche désormais ouvertement son soutien à un candidat opposé au président actuel de la FIFA. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, bénéficie également du soutien de plusieurs autres fédérations européennes. L'élection se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.

L'URBSFA réclame des réformes en profondeur

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi 18 novembre, l'URBSFA souligne la nécessité pour la FIFA d'entreprendre rapidement des réformes. La Fédération belge réclame davantage de transparence, un contrôle indépendant et une séparation plus claire des pouvoirs. Selon l'URBSFA, les décisions importantes ne doivent pas dépendre d'une seule personne.

La présidente de la Fédération belge, Pascale Van Damme, estime que Philippe Diallo est le candidat idéal pour mener ces changements. "Il sait écouter, créer des ponts et rassembler les gens", déclare-t-elle. Pascale Van Damme met également en avant sa longue expérience dans la gestion du football et sa volonté de collaborer avec les différentes parties prenantes.

Un message clair envoyé à la FIFA

L'URBSFA insiste également sur l'importance d'organiser des élections équitables. Selon la Fédération belge, tous les candidats doivent avoir la possibilité de présenter leur programme. Elle attend de la FIFA qu'elle garantisse un processus électoral transparent et indépendant, avec les contrôles nécessaires concernant les candidats.



"Nous continuerons à travailler de manière constructive avec toutes les parties prenantes, dans l'intérêt du jeu, des joueurs, des supporters et des millions de personnes à travers le monde qui aiment le football", a conclu Pascale Van Damme.