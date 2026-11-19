Ce jeudi à 00h00, GTA 6 est officiellement sorti en Belgique. Une nouvelle à côté de laquelle il est difficile de passer, tant ce jeu vidéo était attendu depuis de longues années. La Fédération belge a partagé sur les réseaux sociaux une publication mettant en scène plusieurs Diables Rouges dans l’univers graphique de GTA 6.

Ce 19 novembre est un très grand jour pour le monde du jeu vidéo. GTA 6 est officiellement disponible plus de 13 ans après la sortie de son précédent opus, GTA 5.

De nombreux joueurs se sont évidemment déjà lancés dans le jeu. Le premier pays à avoir pu débloquer l'accès au jeu est la Nouvelle-Zélande, ayant un décalage horaire de +12h par rapport à la Belgique.

Depuis cette nuit, l'accès a désormais été débloqué en Belgique. Et cela, la Fédération belge ne l'a pas manqué.

En effet, sur ses réseaux sociaux, le compte Belgian Red Devils a mis en ligne une publication avec plusieurs Diables Rouges sous la forme d'un design de GTA 6.

Plusieurs Diables Rouges mis à l'honneur

Youri Tielemans, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Jérémy Doku et Kevin De Bruyne s'enlaçant, avec Roméo Lavia visible derrière, ainsi que Diego Moreira célébrant un but aux côtés de Kevin De Bruyne ont été publiés. Des références évidentes au match contre l'Italie.





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