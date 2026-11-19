L'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait-elle avoir un impact sur l'avenir de Senne Lammens à Manchester United ? Gary Neville, ancien footballeur anglais et véritable légende du club, s'est exprimé à propos du gardien belge.

Gary Neville pense que Mauricio Pochettino voudra recruter un gardien supplémentaire pour concurrencer le Diable Rouge : "Je pense que Pochettino voudra recruter un nouveau gardien. Je pense qu'il voudra quelqu'un pour concurrencer Senne Lammens."

"Je ne dis pas qu'il va remplacer Lammens, je pense que c'est trop tôt", a-t-il ajouté dans le podcast Stick to United sur YouTube.

Gary Neville croit en Senne Lammens

L'ancien joueur de Manchester United croit en Senne Lammens : "Nous en avons suffisamment vu la saison dernière pour continuer avec lui et, espérons-le, lui redonner confiance. J'aime son calme."

Un premier gros test pour Mauricio Pochettino

Manchester United affrontera Liverpool ce dimanche soir en Premier League. Il s'agira du premier match de l'ère Mauricio Pochettino.



Les Red Devils espèrent évidemment parfaitement démarrer l'aventure sous les ordres de leur nouveau coach. Une mission qui s'annonce toutefois compliquée face à l'un des cadors du championnat.