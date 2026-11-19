Le Club de Bruges a écouté ses supporters. Les Blauw-Zwart avaient prévu un événement particulier avant le match de Ligue des champions contre Liverpool, mais reviennent sur cette idée après les critiques du public. Les supporters souhaitent en effet que le traditionnel « You'll Never Walk Alone » soit entièrement porté par les supporters, accompagné de la musique originale.

À l'origine, le Club de Bruges avait prévu une prestation en direct juste avant le coup d'envoi. Un supporter devait interpréter la célèbre chanson afin de rendre l'ambiance au stade Jan Breydel encore plus spéciale pour la réception de Liverpool, un club bien évidemment lié à ce morceau.

Mais les réactions des supporters sur les réseaux étaient claires : ils souhaitaient que la tradition de laisser le public chanter le morceau soit maintenue, sans qu'il soit joué live.

Le club a pris ces remarques à cœur et a décidé d'adapter son plan initial. Au lieu d'une prestation en direct, 'You'll Never Walk Alone' de Gerry & The Pacemakers retentira comme d'habitude dans les haut-parleurs du stade.

« We hear you, loud and clear », fait savoir le Club de Bruges. Le club appelle tout le monde à contribuer à faire de cette version de 'You'll Never Walk Alone' la plus bruyante jamais entendue au Jan Breydel.

Isaac Roux aura son moment plus tard

Le supporter qui devait initialement interpréter le morceau en direct n'est pas totalement écarté. Isaac Roux assistera à la rencontre contre Liverpool depuis les tribunes. Il aura tout de même l'occasion, à un autre moment, d'interpréter une version en direct du morceau avec les supporters.



