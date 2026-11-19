Après les débordements ayant eu lieu lors du 16e de finale de Coupe de Belgique, le Sporting Charleroi a été sévèrement puni par le comité disciplinaire de l'Union Belge. Les Zèbres devraient en effet en théorie faire sans leurs supporters durant trois matchs à domicile. Mais le club a décidé de faire appel.

Après les débordements lors de RAEC Mons - Sporting Charleroi au Tondreau, lors desquels trois enfants (dont un côté carolo) avaient été brûlés à la suite de jets d'engins pyrotechniques, une lourde sanction était attendue.

Sans surprise, le sursis qui planait au-dessus de la tête du Sporting Charleroi après les événements du choc walllon de la saison passée a été levé, et les Zèbres vont donc devoir faire sans leur public durant trois matchs à domicile et un match à l'extérieur.

Mais le Sporting Charleroi a décidé de se porter en appel de cette décision du comité disciplinaire de l'Union Belge. C'est ce qu'il a annoncé via un communiqué officiel, prévenant ainsi notamment ses supporters que la sanction - qui sera applicable 15 jours après le verdict final - serait donc en suspens et qu'ils pourraient se rendre au Mambourg comme prévu dans les semaines à venir.

Le communiqué du Sporting Charleroi

"Le Club entend interjeter appel de la décision rendue le 17 novembre 2026, en ce qu'elle ordonne la mise à exécution de trois rencontres à huis clos à domicile précédemment assorties d'un sursis. Par courriel du 18 novembre 2026, le greffe de la RBFA a confirmé que, si un appel est introduit, la décision ne sera pas définitive avant que l'instance d'appel ait statué et notifié sa décision.



Le greffe a également confirmé que le délai réglementaire d'exécution de 15 jours calendrier ne commencera à courir qu'après cette décision définitive. Les trois huis clos ne peuvent donc pas être exécutés immédiatement".