Le Club de Bruges pourra compter sur un soutien de taille mercredi prochain face à Liverpool. Avant le coup d’envoi, les Bruges Loyals disposeront pas moins de 20.518 feuilles bleues et noires sur les sièges du stade Jan Breydel pour créer un impressionnant tifo.

Le groupe de supporters souhaite ainsi donner un coup de boost supplémentaire aux joueurs d'Ivan Leko à l'occasion d'une soirée particulière en Ligue des Champions. Pour la première fois depuis la fin des années 1970, Liverpool retrouvera le Club de Bruges.

D'une simple idée à un tifo gigantesque

Les Bruges Loyals, l'un des trois groupes de supporters chargés de l'ambiance chez les Blauw en Zwart, préparent leur plus grande animation à ce jour. Le contenu exact du tifo reste secret, mais le groupe révèle que les liens historiques entre les deux clubs occuperont une place importante.

Depuis leur première action, lors d'un déplacement au Standard en octobre 2023, les Bruges Loyals n'ont cessé de se faire un nom. Le groupe a désormais réalisé près de quinze animations et cherche à chaque fois à placer la barre un peu plus haut.

Des fichiers Excel et des centaines d'heures de travail

Derrière un tel tifo se cache un énorme travail de préparation. À l'aide de fichiers Excel, les supporters répertorient avec précision les dimensions des tribunes, le nombre de sièges et toutes les possibilités techniques.

Des dizaines de bénévoles se mobilisent ensuite pour disposer le matériel aux bons endroits. "Le nombre d'heures que nous consacrons à un tifo, de l'idée initiale jusqu'à sa réalisation, est tout simplement incalculable", a expliqué Thibaut Desmet, l'un des membres à l'origine du groupe, dans les colonnes du Krant van West-Vlaanderen.





Leur travail ne passe pas non plus inaperçu auprès des joueurs. En décembre 2024, les Bruges Loyals avaient notamment réalisé un impressionnant tifo à l'effigie de Hans Vanaken et Brandon Mechele.

"Brandon nous a personnellement fait savoir que l'une de nos créations l'avait profondément touché." Une reconnaissance qui donne tout son sens aux efforts déployés par ces supporters.