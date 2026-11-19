La Fédération belge de football prend position dans la course à la présidence de la FIFA. Aux côtés de plusieurs autres fédérations européennes, l'URBSFA a annoncé son soutien à Philippe Diallo, candidat à l'élection prévue le 18 mars 2027 à Rabat. La présidente de la Fédération belge, Pascale Van Damme, s'est également exprimée pour expliquer ce choix.

La Fédération belge de football estime que la présence de plusieurs candidats à la présidence de la FIFA est une bonne chose pour le football mondial. Selon elle, une véritable campagne électorale obligerait les candidats à présenter clairement leur vision et à rendre des comptes aux différentes fédérations membres.

Pour la Fédération belge, cette concurrence est nécessaire afin de rétablir la confiance envers la FIFA. Elle souhaite notamment voir davantage de transparence dans le fonctionnement de l'instance dirigeante du football mondial.

En tant que membre fondateur de la FIFA, la RBFA rappelle qu'elle plaide depuis plusieurs années pour une meilleure gouvernance, une plus grande transparence et une séparation plus claire des pouvoirs.

Les réformes doivent, selon elle, être solidement ancrées dans les institutions, avec un contrôle indépendant et des processus décisionnels transparents. Elles ne doivent pas dépendre d'une seule personne.

Pascale Van Damme apporte son soutien à Philippe Diallo

La présidente de la Fédération belge, Pascale Van Damme, estime que Philippe Diallo possède le profil nécessaire pour accompagner ces changements. Le Français dispose de plusieurs décennies d'expérience dans la gestion du football, aussi bien au niveau national qu'international.





"Philippe sait écouter, créer des ponts et rassembler. Il apporte une vaste expérience, une connaissance approfondie du football et un engagement fort en faveur du dialogue et de la coopération", a pointé Pascale Van Damme. "Le respect mutuel, une bonne gouvernance et une collaboration étroite entre toutes les fédérations membres sont essentiels pour renforcer la FIFA et continuer à faire progresser notre sport."

La RBFA précise toutefois qu'elle respecte l'ensemble des candidats à la présidence de la FIFA. Elle les invite à mener une campagne ouverte, honnête et respectueuse, tout en échangeant avec toutes les fédérations membres, quelle que soit leur importance.

La Fédération belge attend également de la FIFA qu'elle garantisse un processus électoral transparent, indépendant et impartial. Les contrôles d'éligibilité et d'intégrité devront également être réalisés correctement.

"Nous continuerons à collaborer de manière constructive avec toutes les parties, dans l’intérêt du football, de ses joueurs, de ses supporters et des millions de personnes à travers le monde qui aiment ce sport", a conclu Pascale Van Damme.