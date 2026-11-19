Vincent Kompany fera son retour sur le banc du Bayern Munich ce vendredi soir. L'entraîneur belge a évoqué la rencontre face à Cologne en conférence de presse ce jeudi.

Après avoir longuement évoqué son absence en raison de sa méningite, Vincent Kompany a enfin abordé le match du Bayern Munich contre Cologne. Une rencontre particulière pour lui, puisqu'il fera son retour sur le banc après près d'un mois d'absence.

"J'attends ce match depuis quatre semaines et je peux vous dire que cela n'a pas du tout été difficile. Bien au contraire. J'ai apprécié d'avoir du temps et j'en ai certainement eu suffisamment", a expliqué Vincent Kompany.

Une grande motivation pour son retour

Une rencontre qu'il a pu préparer comme il se doit : "J'ai maintenant eu près de quatre semaines pour préparer cette rencontre. Ma motivation est toujours très élevée pour chaque match, mais elle l'est encore plus pour celui de demain. J'espère pouvoir transmettre cette motivation à l'équipe."

"Les joueurs reviennent actuellement de leurs sélections nationales, et c'est toujours une situation particulière. Nous jouons vendredi soir et les joueurs viennent tout juste de retrouver le club après leurs obligations internationales. Il peut toujours se passer des choses durant cette période, il faut être honnête à ce sujet. C'est toujours comme ça."

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L'entraîneur belge espère désormais que ses joueurs partageront son enthousiasme pour ce retour : "Mais j'espère que les joueurs ressentiront cette énergie et cette motivation pour le match. Si c'est le cas, nous aurons déjà de bonnes bases pour aborder la rencontre de demain."