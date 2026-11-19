Le départ de Romelu Lukaku des Diables Rouges continue de faire parler. Frank Boeckx regrette la manière dont l'attaquant a mis un terme à sa carrière internationale. Au micro de Het Laatste Nieuws (HLN), l'ancien gardien d'Anderlecht n'a pas hésité à critiquer Mark van Bommel, qu'il estime en partie responsable de cette situation.

"C'est un départ sur une mauvaise note. Et je trouve cela vraiment dommage pour un joueur qui a tant apporté à l'équipe nationale", a estimé Frank Boeckx. "Je pense donc qu'il s'agit d'une décision qu'il a prise sur un coup de tête."

L'ancien gardien d'Anderlecht a remarqué la déception de Romelu Lukaku sur le banc lors du match contre l'Italie. Notamment lorsque le public a scandé son nom, mais que Mark van Bommel a préféré faire entrer Dodi Lukebakio et Leandro Trossard. "Il l'a probablement mal pris."

Frank Boeckx comprend la frustration de Romelu Lukaku

Frank Boeckx pense que l'attaquant a eu le sentiment d'être mis de côté : "Si c'était quelque chose auquel il réfléchissait depuis un certain temps, il aurait eu droit à de magnifiques adieux contre l'Italie. Mais je ne m'y attendais pas."

Il n'a toutefois pas exclu que l'aspect physique ait également joué un rôle dans sa décision. Le consultant a néanmoins estimé que Romelu Lukaku aurait encore pu apporter beaucoup à l'équipe nationale. "Romelu est un attaquant qui lit particulièrement bien les espaces et qui reste très rapide en transition." Il aurait notamment aimé voir l'attaquant entrer plus tôt lorsque la Belgique cherchait à inscrire un quatrième but.

Mark van Bommel vivement critiqué

Frank Boeckx a également pointé la responsabilité du sélectionneur national : "C'est quelque chose que l'on peut reprocher à Mark van Bommel. Il a mal géré une star comme Romelu Lukaku."





"Si Romelu Lukaku avait joué vingt minutes contre l'Italie, nous n'aurions pas cette conversation aujourd'hui."