Nathan Ngoy impressionne à Lille et chez les Diables Rouges, et cela ne passe pas inaperçu. L'ancien défenseur du Standard est devenu un cadre en France comme en sélection et un nouveau transfert, cette fois vers le top, pourrait se dessiner.

Selon le média italien Calciomercato, l'AC Milan s'intéresserait en effet au défenseur de 23 ans. Le géant italien suit de près l'évolution de Nathan Ngoy au LOSC. À Milan, Ngoy pourrait d'ailleurs retrouver ses compatriotes Koni De Winter et Diego Moreira.

Un intérêt également venu de Premier League

L'AC Milan ne serait cependant pas le seul club intéressé. Newcastle United et Aston Villa ont également le Diable Rouge dans leur viseur. Les deux clubs anglais manifesteraient d'ailleurs un intérêt concret.

Nathan Ngoy a quitté le Standard durant l'été 2025 et s'est rapidement imposé comme une valeur sûre à Lille. Ses solides prestations lui ont aussi permis de prendre une place plus importante chez les Diables Rouges. Dimanche, il s'est encore illustré lors de la victoire 4-1 contre l'Italie. Ngoy a même inscrit son premier but international à cette occasion.

Cet intérêt grandissant pourrait également avoir des conséquences sur sa valeur marchande. Il y a quelques mois, Ngoy était encore estimé entre 20 et 25 millions d'euros. Selon les informations italiennes, ce montant pourrait atteindre pas moins de 40 millions d'euros d'ici l'été prochain.



Aucune offre confirmée n'a toutefois encore été formulée. Ngoy est par ailleurs sous contrat avec le club français jusqu'en juin 2029.