Après le départ soudain de Timmy Simons pour le KRC Genk, OHL doit à nouveau se chercher un entraîneur. Un nom surprenant ressort : celui de Nicky Hayen, selon la Gazet van Antwerpen. Le Limbourgeois, récemment licencié par Burnley en Angleterre, serait dans le viseur du club louvaniste. Seul l’aspect financier pourrait constituer un obstacle.

Timmy Simons n’était en poste à OHL que depuis quelques mois, et a surpris son monde en acceptant de quitter Louvain pour le KRC Genk. Il y a signé un contrat jusqu’en 2029. Pour OHL, cela signifie un nouveau changement d’entraîneur embarrassant, obligeant la direction à explorer rapidement plusieurs pistes, comme après le départ soudain de David Hubert à l'époque pour l'Union.

Nicky Hayen, une piste intéressante pour OHL

Dans ce contexte, le nom de Nicky Hayen ressort désormais. Selon la Gazet van Antwerpen, il serait une option sérieusement envisagée par Louvain.

L'ex-coach du Club de Bruges, qui avait à l'époque remporté le titre de champion de Belgique et atteint les demi-finales de la Conference League, ferait là un retour quelques crans plus bas après avoir également dirigé le KRC Genk.

Hayen n’est pas le seul candidat cité. Carl Hoefkens et Karel Geraerts sont eux aussi associés au poste vacant sur le banc de Den Dreef. Tous trois sont sans club et donc disponibles immédiatement.

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Reste un élément à prendre en compte : l'aspect financier, qui pourrait coincer, au moins dans le cas de Nicky Hayen.