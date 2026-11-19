Karel Geraerts n'avait pas encore repris de service depuis la fin de son aventure au Stade de Reims, en mai dernier. Et il ne reviendra pas en Belgique, loin de là : l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise devrait s'engager au fin fond de l'Europe !

Sans poste depuis mai dernier, Karel Geraerts faisait partie des entraîneurs fréquemment cités en Belgique ces derniers mois quand un poste se libérait. Mais après son passage au Stade de Reims en 2025-2026, l'ex-coach de l'Union Saint-Gilloise s'apprête à s'envoler pour des horizons bien plus lointains.

En effet, selon les informations du média néerlandophone Het Laatste Nieuws, Karel Geraerts devrait s'engager... au Kazakhstan. Il s'apprêterait ainsi à prendre les rênes de l'Ordobasy Shimkent, double champion kazakh, qui vient de remporter le titre national, le championnat local se terminant au mois d'octobre.

Karel Geraerts aux confins de l'Europe

Geraerts aurait été convaincu par le projet du club et aurait ainsi signé un contrat pour deux saisons, avec une option pour une troisième. Si cela peut paraître un choix très étonnant sur le plan sportif, notons que l'Ordonbasy Shimkent évoluera en Ligue des Champions lors de l'édition 2027-2028 : reste à voir si d'ici là, l'ex-Diable Rouge sera toujours sur le banc.

Pour Karel Geraerts, c'est une première expérience loin de la Belgique après qu'il ait dirigé l'Union Saint-Gilloise, Schalke 04 et le Stade de Reims. En tant que joueur, il n'avait d'ailleurs même pas quitté nos frontières, portant notamment les couleurs de Charleroi, du Club de Bruges, du Standard ou encore de Genk.



Ce sera en tout cas un dépaysement total pour lui car Shymkent, la ville de son futur club, se trouve à l'extrême sud du Kazakhstan, près des frontières avec l'Ouzbékistan et le Kirghizistan (nations évoluant dans la confédération asiatique). Il faut souvent entre 12 et 20h de vol pour y parvenir depuis Bruxelles.