"Nous atteindrons la place que nous méritons" : Pochettino explique pourquoi il a choisi de rejoindre Man United et se montre ambitieux



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Deviens fan de Bayern Munich! 625 Aron Danks, l'adjoint de Vincent Kompany au Bayern Munich, a un temps été cité du côté de Manchester United. Mais c'est bien Mauricio Pochettino qui sera en charge de redresser ce monument en péril.



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