"Nous atteindrons la place que nous méritons" : Pochettino explique pourquoi il a choisi de rejoindre Man United et se montre ambitieux
Photo: © photonews
Aron Danks, l'adjoint de Vincent Kompany au Bayern Munich, a un temps été cité du côté de Manchester United. Mais c'est bien Mauricio Pochettino qui sera en charge de redresser ce monument en péril.
"Nous atteindrons la place que nous méritons" : Pochettino explique pourquoi il a choisi de rejoindre Man United et se montre ambitieux
Mauricio Pochettino s'est récemment exprimé pour la première fois depuis son arrivée à Manchester United. Il a notamment expliqué son choix de quitter les États-Unis pour rejoindre les Red Devils : "On ne peut pas refuser l'opportunité d'entraîner Manchester United. Je sais que c'est une énorme responsabilité, mais en même temps, cette responsabilité est source d'énergie et d'enthousiasme."
Il se montre également ambitieux : "Avec la puissance de ce club et le soutien des fans, je pense que nous atteindrons la place que nous méritons."
Pochettino : "On ne peut pas refuser l'opportunité d'entrainer Manchester United. Je sais que c'est une énorme responsabilité, mais en même temps, cette responsabilité est source d'énergie, d'enthousiasme." #MUFC https://t.co/zMoFcF6lAU— Manchester United (@MUnitedFR) November 19, 2026
"I think with the power of this club and the fans supporting us, I think we will get in the place that we deserve to be." https://t.co/nM7w3EkenD— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026
Officiel : Mauricio Pochettino nouveau coach de Manchester United
Comme attendu, Mauricio Pochettino quitte bel et bien la sélection américaine pour signer à Manchester United. Les Red Devils viennent de l'officialiser. L'ancien coach de Tottenham sera donc en charge de Senne Lammens et Youri Tielemans. "L'Argentin est réputé pour son style de football offensif et intense, son dévouement à bâtir des équipes fortes et soudées et son remarquable bilan en matière de développement des joueurs individuels", se réjouit Manchester United dans le communiqué officiel. Pochettino a en tout cas bien du travail : Manchester United est actuellement relégable avec une seule et unique victoire en Premier League cette saison.
Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach.— Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026
Vincent Kompany reprend ses marques au centre d'entraînement du Bayern Munich. A peine de retour, voilà que son adjoint Aron Danks est cité du côté de Manchester United.
En grand danger en Premier League vu sa position de relégable, Manchester United veut réagir durant cette trêve internationale. Malgré la confiance initialement affichée en Michael Carrick, les Red Devils devraient opérer des changements au sein du staff.
Le board mancunien a ainsi inscrit Mauricio Pochettino sur sa shortlist, poussant les Etats-Unis à envisager Pep Guardiola comme potentiel successeur de leur sélectionneur.
Manchester United pense à Aron Danks
Mais outre-Manche, une autre idée a fait son chemin. Celle de voir United étoffer son staff en y adjoignant Aron Danks, fidèle adjoint de Vincent Kompany au Bayern Munich. Propulsé en pleine lumière suite au malaise de Vince the Prince, l'Anglais connaît bien Michael Carrick pour avoir été son assistant à Middlesbrough pendant un an et demi, juste avant de mettre le cap sur la Bavière.
Seulement, voir le duo se reformer dans les jours à venir semble compromis. Ni le Bayern Munich ni Vincent Kompany ne veulent voir Danks partir, confirme Maximilian Koch, journaliste pour Abendzeitung.
Le principal intéressé ne souhaite d'ailleurs pas non plus quitter son poste. Aron Danks accompagnera donc bel et bien Kompany dans son retour progressif, jusqu'à retrouver sa place d'adjoint contre Cologne à la reprise si tout se passe comme prévu.
Amidst the recent Manchester United rumours, neither Vincent Kompany nor FC Bayern are willing to let Aaron Danks go. And the Englishman himself is not considering a move away from Munich either. Following his interim role in the past few weeks, Danks is expected to return to his usual assistant coach role, as Vincent Kompany is set to return to the bench against FC Köln after the international break [@_kochmaximilian, @Abendzeitung]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 11, 2026
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