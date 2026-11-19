Le capitaine de l'équipe qui défendra les couleurs de la Belgique à la Coupe du monde U17, Elie Mbavu, s'est exprimé avant le début du tournoi. L'objectif est clair et simple : gagner tous les matchs.

La Belgique figure dans un groupe composé du Vietnam, du Mali et de la Nouvelle-Zélande. L'aventure des jeunes Belges débutera ce vendredi à 14h00 contre la première équipe citée.

Elie Mbavu pense que le groupe est prêt : "Je sens que le groupe est prêt. Pour moi, il n'y a aucune différence avec l'Euro. Nous avons la même mentalité : nous voulons simplement jouer au football et gagner chaque match. Peu importe l'adversaire et qu'il s'agisse d'un Euro ou d'une Coupe du monde."

Des absences qui ne changent rien aux ambitions

Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana et Noa Ojea, retenus par Anderlecht, ne disputeront pas le tournoi. Malgré ces absences, le défenseur de Jong Genk reste confiant : "Leurs remplaçants ont également des qualités et partagent notre mentalité ainsi que notre manière de jouer."

"Nous gardons d'ailleurs contact avec Jayden, Joshua et Noa par messages. Ils nous soutiennent à distance. Évidemment, c'est dommage qu'ils ne soient pas là, mais cela ne change rien à nos ambitions", a-t-il ajouté.

Pas de GTA VI pour les jeunes Diables

GTA VI est officiellement sorti ce jeudi 19 novembre, mais les Diablotins n'y joueront pas maintenant : "Nous n'avons donc pas non plus emporté de PlayStation pour jouer à GTA VI (sourire)."





"Entre les entraînements, nous passons surtout du temps ensemble et nous rigolons beaucoup. Nous avons également déjà pris le temps de découvrir un peu les environs. En réalité, nous sommes toujours détendus", a-t-il conclu au micro de Het Laatste Nieuws.