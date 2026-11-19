La Gantoise n'est décidément pas vernie côté blessures. Tibe De Vlieger sera indisponible jusqu’après la trêve hivernale en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le milieu de terrain s’est blessé lors du match amical des Espoirs belges face à l'Italie.

Le Gantois s’est blessé dès l'entame du match contre l’Italie. La rencontre entre les deux sélections U21 s’est terminée sur un score de 2-2. Cette blessure tombe particulièrement mal pour Tibe De Vlieger, qui avait pris de plus en plus d’importance chez les Buffalos ces dernières semaines.

Un élément important chez les Buffalos

De Vlieger est un véritable produit du centre de formation de La Gantoise et a énormément progressé ces dernières saisons. Le milieu de terrain a gravi les échelons depuis les équipes de jeunes et le Jong Gent jusqu’à l’équipe première, devenant un élément important dans l’entrejeu gantois.

Ses bonnes prestations ne sont pas non plus passées inaperçues en sélection nationale. De Vlieger a été récompensé par une convocation chez les Espoirs belges.

L’absence de De Vlieger constitue un nouveau contretemps pour Rik De Mil, qui n'est décidément pas verni après que son secteur défensif ait déjà été décimé par les blessures.



Tibe De Vlieger devrait en théorie faire son retour sur les terrains après la trêve hivernale. Il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, a communiqué le club gantois.