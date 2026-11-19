Aurélien Tchouaméni a officiellement prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'au 30 juin 2032. Le précédent contrat du milieu défensif français courait jusqu'au 30 juin 2028.

"Le Real Madrid C. F. et Aurélien Tchouaméni ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du joueur français, qui restera lié au club jusqu'au 30 juin 2032", écrit le club madrilène dans un communiqué.

Les Merengue reviennent ensuite sur son parcours au Real Madrid : "Aurélien Tchouaméni a rejoint le Real Madrid en 2022. En cinq saisons sous le maillot madrilène, il a disputé 205 rencontres et remporté huit titres : une Ligue des Champions, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes de l'UEFA, un championnat d'Espagne, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne."

"International français, Aurélien Tchouaméni compte jusqu'à présent 50 sélections avec l'équipe de France, avec laquelle il a remporté la Ligue des Nations en 2021", conclut le club dans son communiqué.

Plus de 200 matchs avec le Real Madrid

Aurélien Tchouaméni totalise 205 matchs sous les couleurs madrilènes. Le milieu défensif a trouvé le chemin des filets à sept reprises et délivré neuf passes décisives.

Son objectif sera désormais de poursuivre sur sa lancée et de maintenir un haut niveau de performance sous les couleurs du Real Madrid. Cette saison, Aurélien Tchouaméni a pris part à dix rencontres.



