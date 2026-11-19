OFFICIEL : voici les trois candidats à la présidence de la FIFA

Les candidats à la présidence de la FIFA ont jusqu’à ce mercredi à minuit pour déposer leur dossier. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, entend déloger Gianni Infantino et devra composer avec un nouveau rival. Kozo Tashima, président d’honneur de la Fédération japonaise de football, a officiellement déposé sa candidature.