Robin Mirisola (19 ans) continue de faire parler de lui. Auteur d'un doublé face à l'Italie avec les Espoirs belges, l'attaquant d'Oud-Heverlee Louvain impressionne également en Pro League. Son potentiel ne passe pas inaperçu, notamment auprès de Michel Ribeiro, ancien entraîneur adjoint du KRC Genk, qui l'a côtoyé lors de son passage dans le Limbourg. Jelle Coen et Siebe Schrijvers se sont également exprimés au sujet du jeune buteur.

"Robin est un athlète incroyable, il l'a toujours été", a pointé Michel Ribeiro au micro du Nieuwsblad. "Il est plus rapide qu'on ne le pense, très bon techniquement, capable de conserver le ballon et performant dans le jeu de tête. Et il va encore gagner en puissance. Robin peut vraiment devenir un très grand joueur."

Robin Mirisola, bien plus qu'un simple buteur

Jelle Coen, qui avait entraîné Robin Mirisola au Jong Genk lorsqu'il avait 16 ans, ne tarit pas non plus d'éloges à son sujet : "C'est un avant-centre, mais je l'ai parfois fait jouer sur un flanc ou en numéro dix. Il sait ce qu'il veut et se fixe des objectifs très élevés."

"Il est arrivé à plusieurs reprises qu'il reste après l'entraînement avec Kos Karetsas pour travailler sa finition. Jusqu'à ce que le préparateur physique estime qu'ils en avaient assez fait et les renvoie à l'intérieur."

Pour Jelle Coen, Robin Mirisola se rapproche davantage du profil de Charles De Ketelaere que de celui de Romelu Lukaku. Il voit en lui un attaquant complet, capable de faire jouer ses coéquipiers et de les rendre meilleurs.

Un prêt à OHL pour franchir un cap

Au KRC Genk, Robin Mirisola risquait de manquer de temps de jeu cette saison. Rafiu Durosinmi et Aaron Bibout se trouvaient devant lui dans la hiérarchie, ce qui a poussé le club limbourgeois à le prêter à Louvain. Un choix qui semble porter ses fruits, puisque le jeune attaquant est désormais devenu un titulaire régulier.





"Pour nous, il est extrêmement important à de nombreux niveaux. Il est très porté vers le but et fait toujours ce qu'on lui demande", a expliqué Siebe Schrijvers. "À mes yeux, Robin a fait le choix idéal. Il est ici le numéro un incontestable à son poste et accumule de l'expérience en première division semaine après semaine."

OHL devra toutefois profiter de sa présence tant qu'il en est encore temps. Aucune option d'achat n'a été incluse dans son contrat de prêt. Robin Mirisola devrait donc retrouver Genk l'été prochain.

Michel Ribeiro ne doute d'ailleurs pas de sa capacité à s'imposer chez les Limbourgeois : "Robin Mirisola peut-il devenir l'attaquant de pointe du Racing Genk la saison prochaine ? Absolument."