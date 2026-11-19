Lucas Stassin a été interrogé par DAZN sur la retraite internationale de Romelu Lukaku. Le joueur de Séville a expliqué à quel point il apprécie Big Rom, qui n'hésite d'ailleurs pas à le conseiller.

Romelu Lukaku est l'une des figures incontournables avec lesquelles Lucas Stassin a grandi, lui qui est passé par Neerpede. Forcément, lorsqu'il a appris que Romelu Lukaku prenait sa retraite internationale, cela lui a fait quelque chose.

Comme presque tout le monde, il a été surpris : "Oui, j'ai été un petit peu impressionné parce que je ne pensais pas qu'il allait prendre cette décision aussi tôt. Mais bon, c'est comme ça. Il a quand même rendu fière la Belgique avec beaucoup de buts."

"Donc c'est sûr qu'il y a une place et, comme je l'ai dit, je vais travailler pour être dans la prochaine sélection", a-t-il poursuivi.

Romelu Lukaku, un exemple pour Lucas Stassin ?

Lucas Stassin voyait Romelu Lukaku comme un exemple lorsqu'il était jeune : "Oui, c'était un exemple. C'est quelqu'un... Forcément, c'est l'attaquant de la Belgique, donc quand je regardais les matchs de la Coupe du monde, c'était toujours lui qu'on regardait. Et en plus, il connaît énormément de monde à Anderlecht, mon papa, etc."

"Donc on a toujours eu une bonne communication et je sens que c'est un super gars, qui a une très belle carrière, même si elle n'est pas finie. Il donne souvent des conseils aussi. À moi personnellement, à mon papa aussi. Et puis, même quand je vais à Tubize, il prend toujours le temps de venir dire bonjour, de parler un peu, donc c'est vraiment cool", a-t-il conclu.



