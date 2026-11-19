Les supporters d’Anderlecht se posent de nombreuses questions. Lors du Fan Council organisé ce jeudi soir à Neerpede, il ne sera pas uniquement question de la situation sportive, mais surtout de l'énorme bourde administrative lors du topper. Les supporters veulent savoir comment une telle erreur a pu se produire au sein de l’un des plus grands clubs du pays.

Les Bruxellois ont commis une erreur d'un amateurisme catastrophique sur le terrain du Club de Bruges en ne respectant pas le quota de 6 joueurs belges nécessaire sur chaque feuille de match. Anderlecht a depuis reconnu son erreur, mais les conséquences pourraient bien être le retrait du point acquis de haute lutte au Jan Breydel, et les supporters ont du mal à le digérer.

Comment cela a-t-il pu arriver dans une institution comme Anderlecht ?

Le Fan Council donne à une délégation de supporters l’occasion d’échanger directement avec la direction du club. Les résultats sportifs devraient être abordés, mais ce dossier du topper sera sans aucun doute un sujet de discussion majeur. Les supporters ne veulent pas seulement entendre qu’une erreur a été commise : ils veulent surtout comprendre qui en est responsable et comment les contrôles internes ont pu échouer.

Le sujet est particulièrement sensible pour un club avec le prestige et les ambitions du Sporting d'Anderlecht. Une erreur administrative aux conséquences sportives potentiellement lourdes est difficilement conciliable avec le professionnalisme que l’on est en droit d’attendre du club le plus titré du pays. Les supporters veulent donc savoir clairement ce qui s’est exactement passé.

Le Conseil disciplinaire se penche sur le dossier

La direction d'Anderlecht ne dévoilera toutefois pas tout le fond du dossier lors du Fan Council. Le club ne souhaite en effet pas encore entrer davantage dans les détails, puisque l’affaire sera examinée ce vendredi à 13 heures par le Conseil disciplinaire. Les Mauve & Blanc risquent un retrait de points et, dans le pire des cas, une défaite par forfait.



Il n'y a que peu de choses à faire pour le RSC Anderlecht, qui a commis une erreur incontestable et sans vraie circonstance atténuante au Jan Breydel. Mais il faudra surtout s'assurer que cela n'arrive plus, et rassurer les supporters sur ce plan. C'est d'autant plus dommage qu'en-dehors de cette affaire, les résultats assez positifs des dernières semaines auraient dû garantir une atmosphère assez détendue à Antoine Sibierski et Kenneth Bornauw...