Romain Matthys réalise une saison impressionnante en Espagne. Le gardien belge du CD Castellón enchaîne les prestations de haut niveau et affiche des statistiques remarquables. Après treize journées de championnat, il n’a encaissé que cinq buts et a déjà gardé ses cages inviolées à huit reprises.

Le Liégeois Justin Matthys, 28 ans, s'impose comme l'un des gardiens les plus performants de deuxième division espagnole. Une performance d'autant plus remarquable que le portier reste relativement méconnu du grand public belge. Passé notamment par le RFC Liège et le MVV Maastricht, Justin Matthys est désormais en train de se faire un nom en Espagne.

Justin Matthys entre dans l'histoire de Castellón

Selon le quotidien sportif espagnol Diario AS, Castellón n'avait jamais encaissé aussi peu de buts après treize journées dans toute son histoire professionnelle. Le précédent record remontait aux saisons 1966-1967 et 1971-1972, lorsque le club avait concédé sept buts à ce stade de la compétition.

Les statistiques de Justin Matthys sont encore plus impressionnantes lorsqu'on les compare à celles des meilleurs gardiens de l'histoire de la deuxième division espagnole. Le Belge encaisse actuellement seulement 0,38 but par match. Un chiffre inférieur à la moyenne finale de Mauro Ravnic et Paco Leal, qui détiennent le record parmi les lauréats du Trophée Zamora, avec 0,50 but encaissé par rencontre.

Des statistiques comparables à celles d'Arsenal

Justin Matthys devra évidemment maintenir ce niveau de performance sur la durée pour confirmer ces chiffres exceptionnels. Mais ses prestations impressionnent déjà. Avec 36 arrêts et huit matchs sans encaisser le moindre but, le gardien belge joue un rôle essentiel dans la solidité défensive de Castellón.

Ses statistiques se distinguent également à l'échelle européenne. Parmi les équipes évoluant dans les deux premières divisions des grands championnats européens, seul Arsenal affiche des chiffres comparables, avec une moyenne de 0,50 but encaissé par match.





Une belle progression pour Justin Matthys, arrivé librement à Castellón en 2025 en provenance du MVV Maastricht. Le gardien belge semble avoir parfaitement trouvé ses marques en Espagne.